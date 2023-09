Il peperone di Voghera diventa Presidio Slow Food: “Si farà conoscere in tutto il mondo”

Voghera, 7 settembre 2023 – Ha un’alta concentrazione di vitamina C, superiore a quella presente in altri peperoni, quindi è un antiossidante il peperone di Voghera. E, proprio al peperone di Voghera, è stata dedicata la conferenza stampa di questa mattina in sala Consiglio, in Comune a Voghera. E’ stata quella l’occasione per presentare il Presidio Slow Food del peperone di Voghera e la quarta sagra dedicata a questo famoso prodotto, che si terrà domenica 10 settembre in piazza Duomo

Fino agli anni Cinquanta il peperone era prodotto in grandissime quantità, poi è stato abbandonato e sono subentrate altre forme produttive più omologate. Nel 2022 un progetto Pnrr che si occupa di biodiversità e di innovazione agroalimentare, ha inserito il peperone tra gli alimenti da tutelare.

“La condotta lo slow food Oltrepò Pavese ha lavorato per 20 anni a questo momento – ha detto Elisa Nervetti, referente Slow food del presidio – e sostenuto il percorso per diventare presidio. Ora Voghera andrà in tutti i canali Slow food d’Italia e non solo. Voghera andrà in giro per il mondo. E il peperone si farà conoscere in tutto il territorio nazionale grazie anche alla collaborazione con i ristoranti perché è chi mangia a veicolare il prodotto”.

Il primo passo per far conoscere il peperone sarà domenica, quando in piazza Duomo ci sarà un mercato di produttori locali e una degustazione (dalle 11,30 alle 15) di risotto al peperone con, seguire, street food dedicato al peperone.