Pavia, tentato furto: arrestata una ragazza, denunciato il complice minorenne

Pavia, 1° marzo 2023 - Una ragazza di 21 anni è stata arrestata e il suo complice, un quindicenne, denunciato per un tentativo di furto in una abitazione. E' accaduto lo scorso sabato pomeriggio, a Pavia.

Erano da poco passate le 15.45 quando alla centrale operativa della questura è arrivata una richiesta di intervento da parte dei residenti di un condominio in centro città che avevano sorpreso i due ragazzi mentre tentavano di forzare la serratura della porta di un appartamento.

Gli agenti della squadra volante sono quindi intervenuti sul posto bloccando i due che nel frattempo si erano nascosti nel vano ascensore. Dalla perquisizione è emerso che i ragazzi erano in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.

Così sono stati accompagnati in questura per l'identificazione e, terminate le formalità di rito, la 21enne è stata arrestata, mentre per il 15enne è scattata una denuncia a piede libero. Il ragazzino è stato poi affidato ad una comunità di accoglienza, dal momento che i genitori sono risultati irreperibili.