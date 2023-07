Pavia, sistemi antifurto per tutti gli asili nido e le scuole dell'infanzia Inizia l'installazione di sistemi di anti-intrusione in 13 scuole dell'infanzia di Pavia per aumentare la sicurezza degli immobili e tutelare i beni contenuti. L'intervento è stato affidato alla Plantronic per 115.500€.