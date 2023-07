"PAVIA: Residenti Riforniti di Acqua dai Mezzi di ASM per Far Fronte all'Emergenza Idrica"

Le autobotti di Asm Voghera riforniscono i residenti delle frazioni di Sant’Albano e Poggio Ferrato in modo da far fronte all’emergenza idrica. I due centri, infatti, in estate si popolano di turisti che riaprono case vacanze e l’acqua delle sorgenti è calata rispetto allo scorso anno. Nel frattempo, nell’attesa che vangano appaltati i lavori per la realizzazione di una nuova condotta che dovrà portare l’acqua da Ponte Nizza verso Colli Verdi, il sindaco di Ponte Nizza Franco Campetti con un’ordinanza ha chiesto di limitare l’uso di acqua per usi non domestici. Le riserve idriche in Lombardia sono più alte dello scorso anno, ma inferiori alla media e a settembre potrebbero presentarsi le difficoltà del 2022. E, se l’Oltrepò ha sete, Pavia è tra le città più calde d’Italia. Martedì si sono registrati 37°. Diversi gli accessi al pronto soccorso. M.M.