Pavia, parcheggio del San Matteo a pagamento: protestano i parenti dei ricoverati

Pavia, 4 settembre 2023 – Macchinoso e complicato per i parenti di persone ricoverate al San Matteo andarsi a riprendere l’auto parcheggiata in Strada Campeggi. Non per niente ieri sera ci sono state proteste e malumori tra le persone in coda per il pagamento della sosta che può avvenire soltanto in contanti e di conseguenza occorre dotarsi di 2 euro in moneta, non si può usare il bancomat.

“Non si può pagare per andare a trovare un parente in ospedale ” ha detto qualche parente esausto per la lunga fila e arrabbiato. “Il parcheggio si paga in tutti gli ospedali” ha replicato chi era più rassegnato di fronte un balzello ormai quasi scontato.

Il problema è che, una volta ottenuto il tagliando, perché si alzi la sbarra occorre mostrare il QR code alla macchinetta che si trova all’uscita e, soprattutto per le persone più anziane, non è facilmente intuibile. “Che cosa ci faccio con questo biglietto – ha detto un anziano -, non c’è una fessura in cui inserirlo, come esco?” A togliere le castagne dal fuoco ha pensato la sbarra che ieri era alzata, ma per non trovarsi in coda o alle prese con un tagliando con il quale non si sa come regolarsi, molti sono soliti parcheggiare lungo la strada, anche in curva rischiando la contravvenzione.