Pavia, l’appartamento era una casa d’appuntamenti con decine di clienti: denunciate 2 donne

Pavia, 27 aprile 2023 - Due donne denunciate per favoreggiamento della prostituzione in concorso. I carabinieri di San Martino Siccomario, della Compagnia di Pavia, hanno deferito, in stato di libertà, alla Procura di Pavia, due donne di 38 e 53 anni, entrambe di nazionalità cinese, incensurate.

Una è la proprietaria e l'altra affittuaria di una abitazione in Borgo Ticino, utilizzata da una terza donna per incontrare i clienti per prestazioni sessuali a pagamento. Una proficua attività, avviata dallo scorso gennaio, con annuncio online e numero di cellulare dedicato, per una decina di clienti al giorno, con un giro d'affari di diverse migliaia di euro al mese.

La donna che esercitava la prostituzione nell'appartamento in Borgo Ticino non è stata denunciata perché il fatto non costituisce reato, come lo è invece lo sfruttamento o anche solo il favoreggiamento.

In questo caso le due donne sono appunto accusate per il favoreggiamento, perché dalle indagini dei militari è emerso che sia la proprietaria che l'affittuaria erano ben a conoscenza dell'attività svolta dalla terza donna nell'abitazione. Non sono evidentemente emersi però dalle indagini elementi per contestare anche lo sfruttamento.