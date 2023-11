La Peste suina? “Una truffa come il Covid”. Imbrattate le sedi di Ats e Asst Pavia

Pavia, 20 novembre 2023 - Imbrattati muri e vetrate della sede di Ats e Asst, in viale Indipendenza a Pavia. Un raid vandalico notturno venuto alla luce nella mattinata di oggi, lunedì 20 novembre, con simboli no-vax e scritte in vernice rossa contro i "medici assassini" di "animali innocenti", con evidente riferimento ai maiali soppressi dai veterinari di Ats per la peste suina.

"Ammazzate animali sani e innocenti x pandemie inesistenti" una delle scritte attorniate dai simboli no-vax delle quattro v in un cerchio rosso, con la Psa definita "truffa" come pure l'aviaria e il Covid19, oltre all'immancabile "vax = morte".

"Mostri con mente ottusa - uccidendo innocenti usate 'obbedisco' come scusa" e "La carneficina di animali sani - è da nazisti disumani" le altre scritte in rima che ancora sono rimaste sui muri e sulle vetrate, ma con già i fusti di vernice bianca pronti per cancellarle.

La manifestazione

Un raid vandalico scoperto proprio nella mattinata in cui gli attivisti animalisti sono a Roma, davanti al ministero della Salute, con presidio e flash mob "per ricordare le violenze di Sairano - come spiega il comunicato stampa della Rete dei santuari - e chiedere garanzie di sicurezza per gli animali ospitati nei rifugi", a due giorni dal corteo "Giù le mani dai santuari", a cui sabato hanno partecipato 7mila persone contro l'uccisione dei 9 maiali del rifugio di Sairano, avvenuta lo scorso 20 settembre.

"200 attivisti - riferisce ancora la Rete dei santuari - si sono riuniti chiedendo di essere ricevuti dal Ministro per concordare protocolli speciali in caso di peste suina".