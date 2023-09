"Pavia: I nuovi ufficiali ricevuti dal prefetto"

Il prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, ha ricevuto ieri mattina a Palazzo Malaspina i tre nuovi ufficiali in forza al Comando provinciale dei carabinieri di Pavia. Accompagnati dal comandante provinciale, colonnello Marco Iseglio, si sono presentati al prefetto i nuovi comandanti del Reparto Operativo, tenente colonnello Sandro Colongo, del Nucleo informativo, tenente Ferdinando Columpsi, e del Radiomobile della Compagnia di Vigevano, sottotenente Antonietta Giordano. Per quest’ultima è il primo incarico di comando da ufficiale dopo aver frequentato la Scuola ufficiali di Roma, subentrata nel ruolo già ricoperto dal tenente Columpsi, ora arrivato da Vigevano al Provinciale per comandare il Nucleo investigativo. Arriva invece da Novara il successore del colonnello Salvatore Malvaso che si è trasferito a Bolzano. S.Z.