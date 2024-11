Pavia, finisce in ospedale un 19enne coinvolto in una lite a Binasco

Pavia, 1 novembre 2024 - Solo quando si è trovato con altri amici per uno spuntino notturno al fast food gli hanno fatto notare che sanguinava dietro l'orecchio, per le conseguenze di una precedente lite a Binasco. Un 19enne è stato soccorso alle 4 di oggi, venerdì 1 novembre, in viale Brambilla a Pavia, fuori dal McDonald's, dove era arrivato in auto. Ha riferito di aver avuto in precedenza una lite, fuori da un altro locale a Binasco, in provincia di Milano.

Evidentemente non aveva accusato particolari problemi e pensando di esserne uscito incolume si era allontanato dal posto della lite e prima di rientrare a casa s'è fermato per un'ultima tappa a Pavia. Sono stati gli amici a preoccuparsi per lui vedendolo sanguinare dietro l'orecchio ed è scattata la richiesta di soccorso. L'ambulanza della Croce Rossa lo ha trasportato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dov'è stato medicato per le ferite riportate, risultate comunque per fortuna lievi. Nella vicenda sono stati coinvolti anche i carabinieri, della Compagnia di Pavia, che hanno informato il giovane ferito delle sue facoltà di legge, in attesa dell'eventuale querela di parte per le lesioni personali lievi riportate nella lite, per la quale potranno procedere le forze dell'ordine del territorio dov'è avvenuta.