Pavia, aggressione a coltellate in pieno centro: giovane di 26 anni ferito a una gamba

Pavia, 3 dicembre 2023 – Accoltellato a una gamba. Un giovane di 26 anni di nazionalità marocchina, regolarmente residente in città, è stato soccorso nel pomeriggi di ieri, sabato 2 dicembre, in viale Cesare Battisti a Pavia. Perdeva abbondantemente sangue dalla gamba colpita pare da più colpi inferti con una lama e l'allarme aveva fatto scattare l'intervento dei soccorsi sanitari di Areu in codice rosso, con il successivo trasporto in ospedale sull'ambulanza in codice giallo.

Il 26enne se l'è poi cavata con conseguenze per fortuna meno gravi di quello che si era temuto inizialmente, per una prognosi inferiore ai 20 giorni, per la quale le forze dell'ordine attendono l'eventuale querela di parte. Al momento dei soccorsi era stato trovato sul posto solo il ferito, senza più tracce dell'aggressore, che si era allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

La zona è in parte coperta dalla videosorveglianza comunale, che potrà forse aiutare a chiarire l'accaduto. Un angolo di città, quello dei giardinetti del Centro commerciale Minerva che si affacciano su viale Cesare Battisti, già noto per precedenti episodi di cronaca e operazioni di polizia, sia per aggressioni e rapine da parte di giovanissimi, sia per spaccio di stupefacenti. Ma non è ancora chiaro il contesto nel quale è avvenuta l'aggressione a coltellate che ha lasciato ferito il 26enne.