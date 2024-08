Pavia, 25enne egiziano si tuffa nell’Agogna e viene trascinato via dalla corrente

Mezzana Bigli (Pavia), 12 agosto 2024 – Era in acqua con il cugino quando è stato trascinato dalla corrente. Un giovane di 25 anni, di nazionalità egiziana, è formalmente disperso, con tutta probabilità purtroppo annegato, nel torrente Agogna. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto, poco prima delle 18, dal punto dove i due cugini si erano tuffati in acqua, all'altezza del ponte della provinciale 206, sulla strada che da Sannazzaro de' Burgondi porta a Casei Gerola, poco prima che l'Agogna sfoci nel Po.

Solo uno dei due cugini è infatti riuscito a tornare a riva e a lanciare la disperata richiesta di soccorso, mentre l'altro è scomparso sott'acqua e non è più riemerso. Sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Voghera, che hanno ascoltato il testimone per ricostruire l'accaduto. Sul posto è stato preventivamente richiesto anche l'intervento di un'ambulanza, ma senza che purtroppo ci sia qualcuno da soccorrere, con le ricerche in corso nelle acque dell'Agogna del 25enne egiziano. In provincia di Pavia è il primo caso quest'estate nelle acque dei fiumi, sempre pericolosi anche per chi li conosce bene, ancor di più per chi è inesperto delle correnti anche se sa nuotare bene.