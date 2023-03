Pavia, baby rapinatore minaccia e strattona coetaneo per rubargli la paghetta: arrestato

I carabinieri

Pavia, 22 marzo 2023 - Un 15enne arrestato per rapina dai carabinieri, che indagano per identificare i due complici. Il minorenne, di nazionalità albanese e domiciliato in una comunità a Pavia, insieme appunto ad altri due giovani, è accusato di aver minacciato e strattonato un coetaneo, per rapinargli i 20 euro di paghetta che aveva in tasca.

L'arresto è stato reso noto oggi, mercoledì 22 marzo, con comunicato stampa dei carabinieri. La rapina risale alla serata di domenica, 19 marzo, quando un passante ha assistito alla scena e ha anche bloccato il 15enne, consegnandolo alla pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia subito arrivata sul posto dopo l'immediata richiesta d'intervento al 112 con telefonata fatta dallo stesso passante.

"La collaborazione della cittadinanza con le Istituzioni - sottolineano i carabinieri nella nota stampa - ancora una volta, si è dimostrata vincente". Il 15enne è stato quindi arrestato in flagranza e portato nel carcere minorile di Milano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.