Mostra e letture su Boccaccio a oltre sei secoli dalla morte

Ricorre quest’anno il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, ma in Italia saranno soltanto due le mostre che gli verranno dedicate. Una è a Pavia, inaugurata ieri nel salone teresiano della biblioteca universitaria, che potrà essere visitata (dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 18,30, il venerdì e il sabato fino alle 13,30) fino al 30 luglio "Nato per la poesia. Libri e letture di Giovanni Boccaccio". In esposizione si trovano manoscritti e libri antichi dedicati al novelliere che consentono di compiere un viaggio tra le opere composte dall’autore.

"La mostra espone materiale della biblioteca universitaria di Pavia e del fondo Aldini - ha spiegato Raffaele Vitolo, dottore di ricerca dell’ateneo pavese, e assegnista di ricerca che ha curato la mostra -. L’esposizione su due livelli, nelle teche accoglie libri e manoscritti delle opere di Boccaccio e di autori letti e studiati dal novelliere, mentre nell’allestimento verticale ci sono manoscritti autografi di Boccaccio conservati a Firenze e nella biblioteca statale di Berlino.

L’idea è quella di raccontare una parabola intellettuale di un uomo che vuole fare lo scrittore e ci riesce".

Oltre a Vitolo la mostra è stata curata da Chiara Ceccarelli, che sta conducendo uno studio sugli incunaboli del Decameron. Il programma è arricchito da tre letture commentate (14, 20 e 28 maggio alle 17).