Pause, livelli e ticket: alla Sda scioperano i lavoratori Sì Cobas

Hanno incrociato le braccia e rimasti in presidio per tutta la notte i lavoratori della logistica Sda iscritti al Sì Cobas. Chiedono un incontro con i responsabili della logistica da dove partono i pacchi di Acqua&Sapone per discutere le migliorie che consentiranno agli oltre 200 dipendenti di operare in serenità nel magazzino aperto il 22 maggio. "Vorremmo avere pause regolarizzate – spiega Francesco Scarpelli, delegato Sì Cobas – Invece i responsabili girano per il magazzino e guai se vedono chiacchierare. Occorre concentrazione per lavorare, ma abbiamo bisogno di farlo in serenità".

Pochi contratti a tempo indeterminato e livelli inadeguati alle mansioni svolte sono alcuni dei problemi evidenziati da Sì Cobas che chiede anche buoni pasto da 5,29 euro rispetto a quelli da 3 euro proposti e accettati ieri dalla Cgil, l’altro sindacato presente nella logistica, che ha firmato un accordo. "Prima i ticket non c’erano – prosegue Scarpelli – Vorremmo una cifra un po’ più alta per aumentarla in seguito".

M.M.