Patto tra atenei. Un ponte con la Colombia

Un accordo per sviluppare ricerche in diversi ambiti scientifici e in particolare in scienze agrarie (coltivazione del riso), in giustizia e pace per lo sviluppo dei territori, in scienze biologiche e sul patrimonio culturale tangibile e intangibile. Il rapporto di collaborazione accademica tra l’Università di Pavia e l’Università di Ibagué (Colombia) è stato sottoscritto dal rettore dell’ateneo pavese, Francesco Svelto (nella foto), e dal vicerettore e legale rappresentante di Ibagué, Carlos Antonio Meisel Donoso. Il nuovo importante traguardo di diplomazia accademica internazionale è stato raggiunto grazie al lavoro dell’ufficio relazioni internazionali dei rispettivi atenei, del Center for global strategic engagement (Globec) dell’ateneo pavese e con il supporto dei docenti Paolo Gamba, delegato per l’internazionalizzazione nelle Americhe e Olimpia Niglio della facoltà di ingegneria (dipartimento di ingegneria civile e architettura - Dicar) che per oltre sette anni ha svolto attività accademica in Colombia collaborando strettamente anche con l’Università di Ibagué, dove ha attivato i primi corsi di restauro dell’architettura. In particolare la città di Ibagué è capitale colombiana della musica: lì ha sede il conservatorio del Tolima, una delle scuole musicali più importanti della Colombia in cui insegnano diversi italiani. Principale missione dell’Università di Ibagué è quella di promuovere, senza distinzione di razza, nazionalità o sesso, una formazione professionale che mira allo sviluppo integrale dell’essere umano, contribuendo fortemente alla valorizzazione delle risorse naturali locali e al benessere della comunità. Molte attività formative, in tutti gli ambiti scientifici, sono finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale locale e a condividerlo per fini di pace, di giustizia e di sviluppo locale. M.M.