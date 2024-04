Passeggiate urbanistiche e incontri aperti

Continuano gli incontri, aperti alla cittadinanza, per raccogliere indicazioni in vista della stesura del nuovo Piano di governo del territorio. Nel terzo, alla Sala dell’Affresco del Castello, si è dibattuto del progetto Vigevano Inc., che si propone di realizzare servizi innovativi, a sostegno della popolazione più fragile. L’idea del sindaco Andrea Ceffa (nella foto) è che dal confronto possano nascere le basi per creare una città più inclusiva. Durante l’incontro è stata presentata l’iniziativa “I paesaggi del cuore“ che ha lo scopo di raccogliere materiale fotografico utile a identificare i luoghi identitari dei cittadini per costruire la Carta condivisa del paesaggio. Gli scatti di luoghi considerati di particolare valore storico, paesaggistico o sociale possono essere caricati al link www.comune.vigevano.pv.it/uffici/i-paesaggi-del-cuore/. Nell’ambito delle “Passeggiate urbanistiche“ sono stati fissati due appuntamenti: il 16 maggio, da piazza Calzolaio d’Italia al Cascame, e il 23 maggio, al Colombarone e alla Sforzesca.

A Pavia è invece naufragata la variante al piano di governo del territorio: il consiglio comunale lunedì sera era stato convocato dal presidente Nicola Niutta per discutere 5 proposte di deliberazione, tra le quali il piano regolatore cimiteriale mai avuto e le tariffe Tari 2024. Per la diciannovesima volta è mancato il numero legale. Desolatamente vuoti i banchi soprattutto della maggioranza, mentre veniva fatto l’appello. Con le elezioni amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno, fino a oggi il consiglio è pienamente operativo, poi scatteranno i limiti alla potestà deliberativa in modo da prevenire ogni interferenza al voto. Nei prossimi giorni potranno ancora essere decisi interventi urgenti, ma ci si dovrà limitare all’ordinaria amministrazione.

U.Z e M.M.