Passaggio a livello resta bloccato. Allarme al 112

La sbarra restava abbassata, senza alcun treno in transito. Bloccando così gli automobilisti al passaggio a livello in via Alperolino ad Albuzzano, la strada tra l’ex Statale 234 e la frazione Alperolo. Nella serata di domenica, le chiamate al 112 hanno fatto arrivare sul posto prima i carabinieri e poi i tecnici di Rfi, che hanno sistemato il guasto ripristinando il funzionamento della sbarra, col problema risolto nell’arco di poco più di mezz’ora, da un quarto d’ora dopo le 21 a dieci minuti prima delle 22. L’orario serale non d’intenso traffico ha evitato più gravi disagi, limitati agli stessi automobilisti che non riuscendo a passare hanno attivato le forze dell’ordine. Il guasto non ha per fortuna provocato situazioni di pericolo, come quando restano invece alzate le sbarre con semaforo rosso e treni in transito, come già successo sempre a passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Pavia-Codogno.

