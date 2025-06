Parco da premio Nobel. Tributo a Grazia Deledda: "Ricordo doveroso"

Da ieri il parco pubblico di via Francana inaugurato a dicembre, è intitolato a Grazia Deledda. La scrittrice sarda, nata nel 1871 e scomparsa nel 1936, è l’unica donna italiana che abbia vinto il premio Nobel per la letteratura.

Con una targa posta in un luogo che ospita la popolazione scolastica e le famiglie del quartiere, l’amministrazione comunale intende promuovere la conoscenza dell’importante letterata. "Una maggiore attenzione alla toponomastica femminile - ha detto l’assessore ai servizi civici e alla toponomastica, Rodolfo Faldini - è il giusto riconoscimento culturale e sociale che si può dedicare a donne protagoniste della nostra storia e della nostra cultura. La memoria di Grazia Deledda viene ingiustamente sottovalutata, nonostante sia stata l’unica donna italiana ad aver vinto il prestigioso premio. Riteniamo sia importante intitolare strade e luoghi a nomi di donne, per riportare alla luce le presenze femminili significative per la storia, l’arte, la scienza e la cultura. Occorre ricordare a tutti che le donne ci sono e ci sono state sempre e conservare il loro ricordo". M.M.