Pavia, parcometri chiusi per ferie: dal 5 al 31 agosto sosta gratuita

Pavia, 3 agosto 2024 – Anche i parcometri vanno in ferie. L'amministrazione comunale ha deciso di sospendere le tariffe dei parcheggi per tutto il mese.

Da lunedì 5 e fino al 31, lasciare l’auto in sosta negli stalli blu a Pavia sarà gratis per i cittadini e i turisti. L’agevolazione, che si ripete ormai da anni è stata pensata per facilitare la mobilità urbana e sostenere il commercio locale in un periodo in cui molti cittadini sono fuori città per le vacanze e la città si svuota. Rendendo gratuiti i parcheggi, si pensa di dare maggiore vivacità al centro storico che potrebbe accogliere visitatori senza le preoccupazioni legate ai costi della sosta.

Ma attenzione, la gratuità riguarderà unicamente gli stalli blu gestiti da Asm, quelli di cui si occupa Apcoa situati in viale Cesare Battisti, via Trieste, via Fabio Filzi e via Monti, non rientrano nell’iniziativa e rimarranno a pagamento. Inoltre, restano escluse le aree di piazza Ghislieri, il parcheggio privato del Ticinello e quello del policlinico San Matteo. Per evitare eventuali sanzioni occorre prestare attenzione alla segnaletica esposta.