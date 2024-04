Pannelli sui negozi dismessi. La proposta piace al sindaco: "Già ideata da me assessore"

"Una proposta che può essere presa in considerazione". Il sindaco Andrea Ceffa (nella foto), abbastanza a sorpresa, ha scelto di dire la propria sull’idea avanzata dal gruppo civico Vigevano Prima di Tutto per migliorare la situazione in via del Popolo, una delle più importanti del centro storico, dove sono molti i negozi sfitti.

Per il gruppo di cui è portavoce Piero Marco Pizzi, un’ipotesi potrebbe essere quella di esporre sulle vetrine vuote opere a tema di artisti locali, da rinnovare ogni paio di mesi.

"La proposta di coprire le vetrine sfitte era stata avanzata a suo tempo da me in qualità di assessore alla Polizia locale nella prima Amministrazione Sala – spiega Ceffa – E per questo avevo modificato il regolamento vigente, prevedendo che le vetrine sfitte dovessero essere coperte o comunque tenute in ordine. Non era stato possibile e non lo è ancora oggi – continua il primo cittadino – imporre di fare decorazioni o pitture artistiche perché è necessario prevedere un’opportuna pratica paesaggistica che, oltre a costare, in un centro storico avrebbe molti limiti di natura creativa. Comunque è possibile farlo – sottolinea Ceffa – Qualche anno fa, se ricordo bene, Port Moka aveva realizzato una copertura sulla vetrina di un suo negozio per qualche tempo inutilizzato che ritraeva l’immagine della piazza Ducale". A muoversi potrebbero essere i commercianti attraverso la cabina di regìa del Distretto urbano del commercio per mettere a punto una proposta che andrà poi valutata.

La situazione di via del Popolo era stata evidenziata qualche giorno fa dal portavoce di Vigevano Prima di Tutto. "Nella sola via del Popolo – aveva detto – ci sono nove negozi sfitti. Davvero inconcepibile che una città che guarda al futuro cercando di darsi una identità turistica offra uno spettacolo simile ai cittadini e ai turisti che ogni giorno la visitano". La proposta è stata dunque di coinvolgere artisti locali, molti dei quali si sono già detti interessati all’iniziativa, per abbellire quegli spazi provvisoriamente inutilizzati e dare un altro aspetto a una delle vie più belle della città che va a confluire direttamente in piazza Ducale.

Umberto Zanichelli