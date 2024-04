"Pannelli colorati sulle vetrine spente. Li potranno realizzare artisti locali"

Posizionare pannelli realizzati da artisti vigevanesi sulle vetrine dei negozi sfitti di via del Popolo, una tra le più importanti del centro storico. La proposta arriva dal gruppo civico Vigevano Prima di Tutto, di cui è portavoce Piero Marco Pizzi. Le condizioni di via del Popolo non sono una novità: un tempo via dello shopping, con gli anni ha visto alternarsi numerose attività durate poche stagioni, sino a perdere del tutto l’appeal. "A oggi – spiega Pizzi – le vetrine vuote nella via che conduce direttamente in piazza Ducale sono complessivamente nove e danno alla strada un aspetto desolatamente vuoto. Non credo che sia possibile per una città che ha ambizioni turistiche come la nostra presentare uno scenario al limite dell’imbarazzante come questo".

Ecco allora la proposta, inoltrata con una mail al sindaco Andrea Ceffa e all’assessore al Commercio Riccardo Ghia, che non si sono ancora espressi. "Detto che non possiamo nemmeno entrare nel discorso legato agli affitti, giacché i proprietari dei negozi a casa loro giustamente fanno come meglio credono – spiega Pizzi – la nostra proposta è che ogni negozio potrebbe esporre in vetrina un pannello realizzato da artisti vigevanesi e che ogni due mesi potrebbe proporre un tema differente. Sottolineo che la mia proposta ha già suscitato un grande interesse proprio tra gli artisti cittadini, molti dei quali si sono già detti disponibili ad aderire. Sarebbe poi opportuno coinvolgere gli organizzatori della Biennale di Vigevano e ascoltare le loro idee in merito a un possibile utilizzo di quegli spazi per promuovere l’evento. Tutto ovviamente dopo aver interpellato i cittadini, per conoscere la loro opinione su questa proposta".

E ancora. "Potrebbe essere una soluzione per valorizzare da un lato i talenti artistici della nostra città e dall’altro rendere via del Popolo decisamente più gradevole, nella speranza che progressivamente le vetrine tornino a essere occupate da attività commerciali come la nostra città merita. Vigevano non può presentarsi in questo modo ai suoi cittadini e a tutti i turisti che scelgono ogni giorno di visitarla".

Umberto Zanichelli