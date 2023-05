Panettiere travolto dal suo furgone Ricoverato

Si sarebbe scordato d’inserire il freno a mano. Una dimenticanza che gli è costata conseguenze serie, ma per fortuna non gravissime. E.P., 61enne dipendente di panetteria, è stato infatti travolto dal furgone della stessa ditta, mentre lo stava caricando. Un infortunio sul lavoro, successo poco prima delle 5 di ieri a Gambolò, in via Lomellina. L’allarme lanciato al 112, riferendo l’investimento del pedone, oltre ai soccorsi sanitari aveva fatto arrivare sul posto i carabinieri del Radiomobile di Vigevano, ma accertato l’incidente nell’ambito lavorativo la competenza è passata all’apposita unità di Ats Pavia. La dinamica è in corso di accertamento, ma dalla prima ricostruzione l’investimento sembrerebbe essere stato provocato dalla dimenticanza di azionare il freno di stazionamento: il furgone, indietreggiando, ha travolto il 61enne che si trovava proprio dietro al mezzo. Anche se il furgone s’era appena mosso da fermo, l’impatto ha però provocato gravi conseguenze al 61enne, soccorso in codice rosso con l’invio sul posto non solo dell’ambulanza ma anche dell’auto medica col rianimatore a bordo, poi trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è stato ricoverato, per fortuna non in pericolo di vita. S.Z.