Palestra dell’Itis Caramuel. È conto alla rovescia

Questione di qualche giorno e poi la palestra dell’Itis “Caramuel Roncalli“ sarà ultimata. Almeno questa è la promessa strappata dal professor Matteo Loria, dirigente dell’istituto di via Segantini. La struttura sportiva, la cui costruzione era stata avviata nel marzo di tre anni fa, secondo i programmi avrebbe dovuto essere disponibile al momento del rientro dalle vacanze di Natale. Invece il termine è slittato ancora. "Ho avuto conferma – spiega il dirigente scolastico – che per gli ultimi adempimenti sarà questione di pochi giorni". Forse già questa settimana la struttura potrebbe essere resa disponibile.

Proprio per la questione-palestra poco prima della sosta per le vacanze gli studenti avevano deciso di protestare, non accadeva da tempo, con l’appoggio del dirigente. Proprio nell’ottica di poter disporre in tempi molto brevi della palestra ad esempio, ad inizio anno scolastico non era stato rinnovato l’accordo con il centro sportivo di Santa Maria col risultato che per gli studenti della sede staccata, quelli del Castoldi e del Roncalli, quest’anno non si sono mai potuto svolgere le lezioni di educazione fisica.

U.Z.