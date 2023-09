PalaElachem in periferia "Vanno previsti più bus"

Incentivare il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico per agevolare la fruizione del palaElachem, quella che da poche settimane è la principale struttura sportiva vigevanese. La proposta arriva dal gruppo “Vigevano prima di tutto“ che fa riferimento a Piero Marco Pizzi. La premessa è che sino all’ultima stagione le partite casalinghe della Elachem Vigevano, squadra di basket storica della città che a giugno ha ottenuto la promozione nel campionato di serie A2, erano ospitate dal palaBasletta di via Carducci che nelle prossime settimane sarà demolito per far posto ad una nuova struttura sportiva dalla capienza di un migliaio di posti.

Raggiungerla, considerato che si trova in pieno centro, nonostante la difficoltà a reperire parcheggi, non è mai stato un problema. Ma lo diventa ora perché il palaElachem si trova alla periferia della città, alla frazione Piccolini. "Questa nuova struttura – spiega Pizzi – non è facilmente raggiungibile tantomeno a piedi o in bicicletta e ci saranno molti appassionati che avranno difficoltà a raggiungere il palasport. È per questo auspicabile che possa essere potenziato, almeno per gli eventi di maggiore richiamo, il servizio di trasporto pubblico magari con l’istituzione di una fermata nella zona attigua alla struttura sportiva. Ciò, per altro, eviterebbe un minore flusso del traffico con le conseguenze facilmente immaginabili, soprattutto in termini di parcheggi". La disponibilità di posti del parcheggio della struttura al momento non sarebbe all’altezza della capacità ricettiva della struttura.

Umberto Zanichelli