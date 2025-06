Nuova caserma dei carabinieri all’avanguardia

Una struttura moderna in grado di ospitare 6 militari oltre a quattro alloggi di 120 metri quadri ciascuno che possono ospitare un analogo numero di persone. Il tutto in una struttura di ultima generazione di 952 metri quadrati complessivi dotata di pannelli solari per un elevato risparmio energetico e che rappresenta un fiore all’occhiello per tutta la provincia. È stata inaugurata ieri mattina la nuova caserma dei carabinieri di Robbio. Presenti sul territorio del centro lomellino dal 1815, i carabinieri hanno giurisdizione anche sui vicini Comuni di Confienza, Palestro, Sant’Angelo e Nicorvo. L’avvio dei lavori per la realizzazione della struttura sono partiti tre anni e mezzo fa e sono stati ultimati lo scorso settembre; è costata 3 milioni e 800mila euro stanziati dall’amministrazione comunale e dalla Regione. Al termine della cerimonia di inaugurazione le autorità sono state accompagnate ad una visita alla struttura che proprio per la sua modernità fornisce ai cittadini l’immagine di un’Arma dei carabinieri sempre più efficiente e moderna.

U.Z.