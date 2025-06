Una scultura luminosa di Lodola al 185° Reggimento paracadutisti

Una scultura luminosa dedicata al 185° Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi (Rao), reparto di Forze speciali dell’Esercito. L’opera è stata realizzata dal maestro Marco Lodola che ha già omaggiato della sua arte i Carabinieri e la Guardia di Finanza. "Il maestro – ha detto il comandante del Rao Marco Margutti – ha saputo sintetizzare il Rao con le luci e i colori". "Quello con il Rao per me è stato un incontro quasi inaspettato – ha ammesso Lodola –, ma anche un grande onore e un piacere". La scultura, è stata consegnata alla presenza di Paola Chiesa capogruppo in Commissione difesa alla Camera. "Forte del rapporto che ho con i paracadutisti – ha aggiunto Lodola che scherzando ha accennato al ponte Ticino ancora spento -, ammesso che abbia imparato qualcosa realizzando questa scultura, sono pronto a buttarmi dal ponte pur di riaverlo illuminato".M.M.