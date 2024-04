Otto alloggi popolari pronti da assegnare

Scadrà il 28 maggio il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. Ma i numeri sono molto contenuti, nonostante si stimi che del patrimonio in gestione all’Aler, che solo a Vigevano comprende anche 180 case di proprietà comunale, almeno il 20% sia sfitto: 897 alloggi su 4.778 per la precisione, 200 su un migliaio nella sola Vigevano. Stavolta gli appartamenti disponibili saranno soltanto 8, 4 di Aler e altrettanti di proprietà comunale mentre in tutta la Lomellina sono complessivamente 23. "Il sistema sta implodendo – avverte Pierluigi Albetti, segretario del Sunia, sindacato degli inquilini – Non solo per gli alloggi disponibili ma anche per la manutenzione, che ormai viene fatta solo quando assolutamente necessaria, e per le risorse di cui dispone Aler". Oltre alle otto case di Vigevano ci sono tre appartamenti a Castello d’Agogna, due a Mortara, quattro a Parona, due a Robbio, tre a Sartirana e uno a Lomello. Nel 2023 a Vigevano gli alloggi a disposizione per la riassegnazione sono stati 31, più altri 6 poche settimane fa. In diversi casi le misure preventive hanno evitato le occupazioni abusive.

Per presentare la domanda di assegnazione dell’alloggio popolare, che potrà essere perfezionata solo per via telematica, si dovrà utilizzare la piattaforma regionale www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi. Per l’assistenza tecnica invece ci si può rivolgere all’indirizzo bandi@regione.lombardia.it o al numero Verde 800131151.

U.Z.