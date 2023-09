Orto Botanico e Museo dell’Università: iniziative per tutti

Continuano le celebrazioni per i 250 anni dell’Orto Botanico che, in occasione della festa del Ticino, propone per sabato il Botanic show, per tutti a partire dai 6 anni. La conferenza-show, alle 15.30, farà scoprire, divertendosi, come il mondo vegetale sia il perfetto palcoscenico e il protagonista primario di uno spettacolo scientifico. L’Orto sarà aperto come di consueto sia sabato che domenica dalle 10 alle 18.

Anche il museo per la Storia dell’Università resterà aperto dalle 10 alle 17 e dalle 18.30 alle 22.30, mentre domenica 10 sarà visitabile dalle 10 alle 18.

Dalle 17 alle 18.30 di sabato, il museo sarà dedicato a “Escape the Museum“, escape room sviluppata per mettere alla prova le capacità analitiche dei visitatori con rompicapi ed enigmi. I visitatori saranno accompagnati a scoprire le collezioni del museo e una mostra temporanea sul corpo umano e il legame stretto da arte e scienza per rappresentarne la bellezza. In programma noti e poco noti legati a Pavia: dalle vacanze pavesi della famiglia Einstein, alle scoperte di Camillo Golgi e Alessandro Volta.