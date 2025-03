Opere cinesi da ammirare con Li Zhiying

Si intitola "Cammin’Arte 2025" la mostra collettiva di opere cinesi e di design, la seconda elezione della collettiva di 22 artisti, ospitata dal 21 al 26 marzo nella Strada Sotterranea del Castello di Vigevano. Organizzata dall’associazione Pedone di Milano in collaborazione con Rete Cultura Vigevano, l’associazione Ondedurto.Arte e NoiBresa, è curata da Li Zhiying, insegnate d’arte da tredici anni in Italia e Stefano Giovannini e si pone come uno degli eventi più interessanti del panorama culturale cittadino. La mostra sarà visitabile nei giorni feriali dalle 10 alle 12.20 e dalle 14.30 alle 19 mentre sabato e domenica dalle 10 alle 19.