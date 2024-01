Operativo il posto di polizia nell’ospedale, "importante risultato"

In dieci mesi è stato portato a termine il percorso, iniziato lo scorso marzo, per aumentare la sicurezza negli ospedali. Il posto di polizia all’ospedale di Voghera è infatti attivo già da lunedì 15 gennaio, in funzione tutti i giorni dalle 8 alle 20. E ieri mattina c’è stata la visita da parte del prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, accompagnata dal questore Nicola Falvella e dal direttore generale dell’Asst Andrea Frignani, alla presenza anche dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Elena Lucchini. "E’ occasione - il commento del sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Nicola Molteni - per ringraziare tutte le autorità per l’importante lavoro svolto a tutela della sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari in prima linea per l’assistenza ai cittadini. Un importante risultato che fa parte dell’ampio lavoro di programmazione e sviluppo del ministro Piantedosi e che garantisce, oggi, nuove tutele a cittadini e territorio". S.Z.