Operaio travolto dal crollo di una struttura metallica nel Pavese: è grave

Ferrera Erbognone (Pavia), 5 maggio 2023 - E' finito in ospedale, non in pericolo di vita, ma con gravi traumi multipli agli arti inferiori. S.C., operaio 51enne nato a Mortara e residente a Zeme, è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nell'azienda agricola della quale è dipendente, in località Cascina Gallona a Ferrera Erbognone. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 4 maggio: erano circa le 14.30 quando sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati in codice giallo dalla centrale operativa di Areu.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Mede Lomellina, della Compagnia di Voghera, e gli ispettori dell'Unità di Ats Pavia competente per gli infortuni sul lavoro, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità. Anche se le cause sono ancora in fase d'accertamento, dalla prima ricostruzione dell'accaduto l'operaio 51enne sarebbe stato travolto dal crollo di una struttura metallica.

Non ha perso conoscenza, non essendo stato colpito alla testa o al torace, forse riuscendo a schivare parzialmente la struttura metallica, che però gli ha schiacciato le gambe, con serie conseguenze. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Voghera dall'ambulanza della Croce Oro di Sannazzaro.