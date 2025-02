Opera lirica. Ultime due date al Fraschini

Con “I Capuleti e i Montecchi“ di Operalombardia, che va in scena oggi e domenica, si chiude la stagione d’opera del teatro Fraschini. L’ultima in cartellone è quella che Vincenzo Bellini scrisse in poco più di un mese, sulla scorta del rifacimento che Felice Romani fece del Romeo e Giulietta di Nicola Vaccai. La nota vicenda del tormentato amore tra i due giovani amanti è diretta da Sebastiano Rolli, che ha intrapreso una brillante carriera dirigendo prestigiosi ensemble in Italia e all’estero. Firma la regia Andrea De Rosa, che ha collaborato con prestigiosi direttori d’orchestra e negli ultimi anni ha lavorato al teatro Mariinsky di San Pietroburgo.