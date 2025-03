Sabrina Baldini Paleni uccisa dal compagno a Chignolo Po, la figlia al 52enne: “Non hai vinto, non hai spento la sua luce”

Chignolo Po (Pavia), 15 marzo 2025 – “Addio angelo mio, ciao mamma, faremo di tutto per farti aver giustizia”. Sono le parole di Selene, la figlia di Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, uccisa a Chignolo Po, in provincia di Pavia, dal compagno Franco Pettineo, 52 anni, che è poi stato fermato e ha confessato il delitto.

“Tu non meritavi questo - ha scritto la giovane sui social - io, mio fratello, tuo genero, la sua famiglia, che ormai consideravi la nostra, faremo di tutto per fargli aver quello che si merita”. “Noi ti proteggeremo, tu proteggici da lassù - ha aggiunto Selene -. Non verrai mai dimenticata”. E rivolgendosi all’uomo. ha concluso: La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci e dei vigliacchi e tu non hai vinto, non hai spento quella luce”.

È stata proprio la giovane, che non abita più insieme alla madre, a lanciare l’allarme ieri mattina. La 56enne condivideva infatti con il compagno una villetta in via Mariotto, la via principale che taglia in due la frazione affacciata sul fiume Lambro. Le due donne si erano sentite solo la sera precedente, e ieri aveva provato a chiamarla ma senza ricevere risposta né sul fisso di casa né sul cellulare. Aveva quindi chiamato sul telefonino anche il compagno della madre, suo zio, essendo figlia del fratello, ma anche da lui non ha ricevuto risposte. Ha così deciso di andare di persona in via Mariotto e, parcheggiata fuori dall’abitazione, ha subito notato l’automobile della madre, che quindi doveva essere in casa malgrado non rispondesse. La 25enne ha quasi immediatamente avvertito un forte odore di gas e ha quindi deciso di chiamare il 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che sono entrati nell’abitazione con le chiavi della figlia. All’interno hanno trovato la donna stesa a terra, nel corridoio. Sul collo evidenti segni di strangolamento, poi ammesso dal compagno durante l’interrogatorio.

L’uomo ha raccontato che giovedì sera, tra le 20 e le 21, è scoppiata una lite nata da dissidi famigliari che pare si fossero intensificati negli ultimi tempi. L'accesa discussione della coppia è degenerata in spintoni e poi nella violenta colluttazione terminata con lo strangolamento, pare a mani nude, della vittima. L’uomo sarebbe rimasto tutta la notte in casa, con il cadavere della compagna uccisa e sarebbe uscito dalla loro villetta solo verso le 9 di venerdì 15 marzo.

Rintracciato, è stato portato in caserma e interrogato. Dopo aver confessato il delitto, è stato trasferito nel carcere di Cremona, sarà sentito lunedì dal Gip per la convalida del fermo. La ricostruzione dei fatti dovrà essere confermata anche dall'esito dell'autopsia disposta sul corpo della vittima.