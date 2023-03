Omicidio di Polina Kochelenko: ora ha un nome "l'uomo misterioso" di Valeggio

Polina Kochelenko, la donna deceduta annegata a Valeggio

Valeggio (Pavia) - Ha un nome "l'uomo misterioso" che potrebbe essere tra le ultime persone ad averla vista prima che venisse uccisa. Ma non ci sono al momento elementi che lo colleghino al delitto. E' comunque una svolta nelle indagini sull'omicidio di Polina Kochelenko, 35enne di origini russe, ex modella poi diventata criminologa e istruttrice cinofila, trovata morta nella roggia Malaspina, la sera del 18 aprile 2021, a poche centinaia di metri dalla casa nella quale si era trasferita a vivere dal dicembre del 2020 a Valeggio.

L'avvocato Tiziana Barrella e l'investigatore privato Claudio Ghini, che assistono la madre della vittima, confermano di aver informato la Procura dell'esito di investigazioni di parte, attraverso le quali sono risaliti "ad alcuni nominativi" legati all'automobile, una monovolume grigia, che frequentava la casa della ragazza.

Tra questi nominativi ci sarebbe appunto "l'uomo misterioso" che avrebbe visto Polina anche lo stesso giorno della sua morte, ma che in tutto il tempo trascorso non si era mai palesato volontariamente agli inquirenti, nonostante il clamore anche mediatico della vicenda, specie dopo la riapertura delle indagini (dopo l'opposizione legale della famiglia della vittima all'archiviazione del caso come un incidente) e alla riqualificazione dell'ipotesi di reato in omicidio volontario.

Ora la sua posizione è al vaglio della Procura, che lo dovrà sentire come persona informata sui fatti. E dovrà chiarire i suoi rapporti con la ragazza e anche perché li ha tenuti nascosti dopo che è stata uccisa. Se anche non fosse in alcun modo legato al delitto, potrebbe però avere informazioni utili alle indagini, che proseguono con l'obiettivo di risolvere l'omicidio individuando il responsabile o i responsabili. Al momento il fascicolo resta aperto nei confronti di ignoti.