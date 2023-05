Stasi fuori dal carcere, la mamma di Chiara: spiace e poi lo abbiamo saputo dai giornali

Garlasco (Pavia), 26 maggio 2023 – Non è proprio piaciuto alla mamma di Chiara Poggi che Alberto Stasi sia stato ammesso dal tribunale di sorveglianza di Milano al lavoro esterno.

"Sapere che chi ha ucciso nostra figlia dopo sette anni già esce dal carcere, pur senza aver mai ammesso la sua responsabilità, spiace. Non sono notizie belle Ma la legge è così e non possiamo farci niente. Del resto ci aspettavamo che un momento o l'altro avrebbe ottenuto questo beneficio".

Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi, uccisa nel2017 a Garlasco (Pavia) commenta così la notizia che Alberto Stasi ha ottenuto da 4 mesi la possibilità di lasciare il carcere per recarsi al lavoro. "Non ne eravamo informati - aggiunge - e non ci ha fatto piacere apprendere la notizia in questo modo. Avremmo voluto saperlo non dal giornale".