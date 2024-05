Pavia, omicidio prima dell'alba: cadavere abbandonato in strada

Pavia, 6 maggio 2024 – Ucciso in casa, il corpo poi trascinato in strada. Un uomo di 36 anni di nazionalità dominicana è stato trovato morto prima dell'alba di oggi, lunedì 6 maggio, all'angolo tra viale Cremona e via Torello Da Strada, nella zona periferica di Pavia Est. La vittima abitava nelle immediate vicinanze, ospite di un uomo più grande, sulla settantina, che è stato rintracciato ancora all'interno dell'abitazione di sua proprietà e accompagnato in caserma per chiarire quello che è successo.

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti e poco minuti dopo le 5 sul posto sono intervenuti sia i soccorsi di Areu, con ambulanza e auto medica con rianimatore a bordo, che i carabinieri della Compagnia di Pavia. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Sembrerebbe che sia stato ucciso con un colpo alla testa, ma bisogna chiarire con cosa sia stato inferto.

Pavia, i carabinieri sul luogo dell'omicidio

La posizione dell’amico del 36enne è al momento ancora al vaglio, avrebbe forse già fornito risposte pare ammettendo parzialmente le proprie responsabilità, ma tutto è ancora in fase di accertamento da parte dei militari dell'Arma pavese. L'omicidio sarebbe stato commesso all'interno della stessa abitazione dove i due uomini convivevano, pare a seguito di una lite scoppiata tra i due e degenerata fino alla tragica conclusione.

Sembra anche che i due litigassero continuamente, tanto che sono stati segnalati ripetuti interventi delle forze dell’ordine anche al vicino bar. I vicini erano preoccupati.