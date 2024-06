Oltrepò Pavese, ladri in azione in pieno giorno: casa messa a soqquadro a Corvino San Quirico

Corvino San Quirico (Pavia), 3 giugno 2024 – Hanno colpito in pieno giorno, approfittando dell'assenza dei padroni di casa per il pranzo domenicale sulle colline dell'Oltrepò Pavese. I ladri si sono infatti introdotti nell'abitazione, in via Don Felice Ciparelli, alla frazione Fumo di Corvino San Quirico, tra le 10 e le 15 di domenica 2 giugno.

Quando i proprietari sono rientrati, hanno trovato tutte le stanze messe a soqquadro e, spaventati e sconvolti per l'improvvisa e inattesa situazione, hanno chiamato i carabinieri. I militari intervenuti sul posto hanno riscontrato l'effrazione alla finestra del bagno, attraverso la quale i malviventi si erano introdotti nell'abitazione.

Dalla prima ricognizione nella casa devastata dai ladri, sono spariti alcuni gioielli d'oro, in particolare tre anelli e una catenina, per un valore ancora da quantificare. Quando il furto è stato scoperto, era stato messo a segno probabilmente già da alcune ore, con i malviventi che hanno quindi avuto tutto il tempo, una volta preso il bottino, di fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Con il sopralluogo nella casa svaligiata, i carabinieri hanno comunque avviato le indagini per cercare tracce che possano portare a individuare i responsabili, con però poche speranze di riuscire a recuperare la refurtiva prima che venga ricettata.