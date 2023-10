Oltre trecento firme portate in Municipio contro il sito di biometano

Sono 328 le firme raccolte ad Agnadello contro il progetto di costruzione di un impianto a biogas nella zona compresa fra l’ex statale Bergamina e la provinciale per Rivolta d’Adda. Le ha raccolte nel giro di un paio di settimane il comitato “BiometaNo! Agnadello“ che sabato mattina, tramite i coordinatori Giuseppe Maffioletti, Patrizia Giustinoni e Marco Uva, le ha depositate in Comune assieme al testo della petizione rivolta al sindaco Stefano Samarati. Alle 328 firme se ne aggiungeranno altre in quanto la raccolta è rimasta aperta e altri agnadellesi, come riferisce il comitato, hanno già manifestato l’intenzione di aderire. Secondo i tre coordinatori il risultato della raccolta-firme rappresenta un chiaro segnale che gli agnadellesi, o buona parte di loro, non sono indifferenti alla tutela del territorio, alla qualità dell’aria, alla viabilità, al paesaggio rurale, ai problemi di sicurezza correlati ad impianti di questo tipo. P.G.R.