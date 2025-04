Oltre 1,2 milioni a sostegno di 86 progetti

Oltre un milione e 200mila euro di contributi erogati l’anno scorso dalla Fondazione della Comunità della provincia di Pavia a sostegno di 86 progetti. Sono i numeri del bilancio sociale, presentato ieri dal presidente Giancarlo Albini (nella foto) e dalla direttrice Anna Tripepi. "Anche nel 2024 la Fondazione ha confermato l’impegno concreto a sostegno della società civile, rafforzando il ruolo di riferimento sul territorio – ha detto Albini – Il bilancio sociale non è solo una rendicontazione puntuale ma anche testimonianza dell’azione condivisa per costruire una comunità più coesa e solidale.

Tra i riconoscimenti ricevuti, il rinnovo del marchio “Donare con fiducia“ e l’inserimento in “Io dono sicuro“, a conferma della trasparenza e affidabilità dell’ente. Simbolo dell’impegno è la Casa di comunità, spazio di ascolto, accoglienza e sostegno per chi vive fragilità. La Fondazione continua ad attivare fondi e a sostenere progetti per affrontare sfide come povertà educativa, precarietà e disuguaglianze. Con un approccio di prossimità e solidarietà, punta a coinvolgere sempre più cittadini nella costruzione del futuro.

Sono stati 325 i donatori e 120 i progetti esaminati: 36 nell’area dei servizi alla persona, 24 nella cultura, 20 nell’arte, 4 nell’ambiente e due per la ricerca scientifica. "Il bilancio sociale è anche un impegno per il futuro – ha aggiunto Albini – Vogliamo continuare a migliorare ascoltando le voci di chi ci circonda e adattando le nostre strategie erogative ai bisogni del territorio. Il vero patrimonio delle Fondazioni di Comunità sono le relazioni che si costruiscono quotidianamente con i protagonisti pubblici e del privato sociale, le associazioni, le persone".

M.M.