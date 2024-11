Il San Matteo Pavia cerca 80 infermieri, c’è un concorso pubblico: requisiti e come candidarsi

Pavia, 6 novembre 2024 – Nuove opportunità di lavoro al San Matteo di Pavia che cerca 80 infermieri da assumere a tempo indeterminato. Il policlinico ha aperto un concorso pubblico per titoli ed esami le cui candidature dovranno essere presentate entro le ore 23,59 del 28 novembre.

I requisiti

Può partecipare chi possiede una laurea in Infermieristica, diploma universitario di infermiere o altri titoli equipollenti riconosciuti per l’esercizio della professione e l’accesso a posizioni pubbliche. I titoli conseguiti all’estero saranno validi se dichiarati equivalenti a quelli italiani. I candidati devono essere iscritti all’albo degli infermieri. Se si tratta di cittadini dell’Unione Europea, occorre l’iscrizione all’albo del Paese di origine alla quale dovrà seguire l’iscrizione in Italia prima dell’assunzione.

Oltre agli 80 infermieri prevista l’assunzione di un infermiere pediatrico, un’ostetrica e un tecnico di laboratorio biomedico.

Prova scritta, orale e pratica

Il concorso consisterà in una prova scritta su temi specifici relativi al profilo professionale. Una prova pratica che consisterà nell’esecuzione di tecniche professionali o nella preparazione di documenti tecnici legati alla qualifica richiesta e una orale sulla conoscenza delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. E’ prevista la riserva prioritaria del 30% pari a 24 posti per i volontari delle forze armate.

Le candidature

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica che potrà essere effettuata 24 ore su 24 sul sito internet del Policlinico San Matteo alla pagine dell'iscrizione concorsi. E dovranno pervenire entro le ore 23,59 del 28 novembre.