Nuovo angiografo per la chirurgia vascolare

Costa poco più di 120 mila euro e entrerà nella dotazione dell’ospedale di Vigevano grazie ai fondi del lascito Giuseppe Colli. Il nuovo angiografo sarà destinato alla sala operatoria per la Chirugia vascolare e andrà a sostituire quello acquistato nel 2009 grazie ad una donazione che in quella circostanza arrivò dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, oggi tecnologicamente superato e di fatto non utilizzato a beneficio di uno, di produzione molto più recente, che è nella disponibilità della sala di Emodinamica che lo riprenderà a titolo definitivo quando arriverà quello nuovo. Una somma di poco inferiore ai 28 mila euro è stata invece destinata all’aggioramento tecnologico di due autoclavi che sono in dotazione al blocco operatorio della struttura vigevanese mentre altri 22 mila euro andranno per l’acquisto di un dispositivo ad onde d’urto focali per la struttura complessa di Riabilitazione specialistica sempre dell’ospedale di Vigevano.

Gli acquisti sono stati possibili grazie alla donazione di Giuseppe Colli, un operaio di Cilavegna, comparso all’età di 85 anni nell’estate di tre anni fa, che lasciò all’Asst una somma di poco inferiore al milione e mezzo di euro tra contanti e titoli, con l’indicazione di farne utilizzo per l’ospedale di Vigevano. Grazie ai quei fondi, nei mesi scorsi, l’azienda sanitaria aveva provveduto all’acquisto di ottantotto nuovi letti di degenza, poco meno di 190mila euro in tutto, e di una serie apparecchiature, da destinare ai vari reparti mentre circa 360mila euro erano stati destinati agli interventi per completare gli impianti e la riqualificazione del blocco operatorio centrale.

Umberto Zanichelli