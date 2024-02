Nuovi occhi elettronici per garantire più sicurezza

Potenziare l’impianto di videosorveglianza. Con questo obiettivo il Comando della Polizia Locale di Gambolò e Tromello parteciperà ad un bando regionale per ottenere le risorse per migliorare il controllo del territorio. Il progetto, che costerà 92 mila euro dei quali 52 mila dalle casse comunali e la restante erogata da Regione, prevede il posizionamento di telecamere ad alta risoluzione che permetteranno di tenere sotto controllo soprattutto quelle aree nelle quali si sono già verificati episodi di micro-criminalità o di abbandono dei rifiuti. "Lo scopo sempre quello di accrescere il livello di sicurezza – dice il sindaco di Gambolò, Antonio Costantino –. L’efficacia del sistema è confermato dal fatto che l’autore di furti e danneggiamenti tra dicembre e prima metà di gennaio è stato identificato grazie alle telecamere. Sono i risultati che confermano il valore degli investimenti che abbiamo effettuato". A Gambolò è stato installato anche un dispositivo per la lettura delle targhe a Belcreda e altri saranno posizionati ai varchi d’ingresso in città provenendo da Vigevano e Garlasco. A Tromello si proteggerà piazza Vittorio Veneto con una telecamera a copertura di 90° con 8 ottiche: una tecnologia per identificare persone mentre un ulteriore "occhio elettronico" sarà collocato nell’immissione sulla provinciale 596 in direzione di Mortara o di Garlasco. U.Zan.