Nuova scuola a Pombio grazie ai fondi del Pnrr

Una nuova scuola dell’infanzia nel rione Pombio di Voghera sorgerà grazie ai fondi del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’amministrazione cittadina ha affidato direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, per la costruzione di una nuova materna nell’area adiacente agli edifici nido di Pombio e scuola elementare Provenzal, come previsto nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024. L’intervento è risultato assegnatario del finanziamento di 2 milioni 900mila euro poi incrementati del 10%, portando così l’importo complessivo del finanziamento a 3 milioni 190 mila euro". Ora il Comune ha stanziato 136.939,79 euro per l’incarico di direzione lavori, affidato a uno studio di Vigevano, impegnando anche 8.060,21 euro "per i successivi incarichi di collaudo tecnicoamministrativo e collaudo statico". Per l’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Gabba la scuola "rappresenta un nuovo polo educativo 0-6 anni, che va quindi ad accorpare i servizi per l’asilo nido e per la scuola materna. Il Comune di Voghera ha approvato, tramite delibera di Giunta, il progetto definitivo e i lavori verranno avviati a inizio 2024". N.P.