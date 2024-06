Notte di furti. Via due trattori e diserbante

LOMELLO (Pavia)

Due costosi trattori rubati in un’azienda agricola a Lomello, fusti con un centinaio di litri di diserbante portati via da una cascina a Confienza. Entrambi i furti sono stati messi a segno, nelle due zone distanti della Lomellina, nella notte tra venerdì e sabato ma scoperti solo il giorno dopo, con i titolari che hanno chiamato i carabinieri quando i ladri erano già lontani. A Lomello, nell’azienda sulla strada per Sartirana, sono intervenuti i militari della Stazione di Mede, della Compagnia di Voghera. Dal cortile erano spariti due grossi trattori John Deere per un bottino da 100mila euro. Quasi al confine con il Piemonte, a Confienza, sono invece intervenuti i carabinieri della Stazione di Mortara, della Compagnia di Vigevano, per il furto di diserbante in un’altra azienda agricola, a Cascina Dado.

S.Z.