"Noi, domenica in piazza a raccogliere lamentele"

Due risse e un terzo episodio di forte tensione nell’arco di pochi giorni. La sicurezza in centro storico è ormai un problema di rilievo, che finirà all’ordine del giorno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Francesca De Carlini. Intanto però s’intensificano i controlli. Sabato gli agenti della Polizia locale hanno effettuato una serie di interventi finalizzati al contrasto delle risse e degli schiamazzi a opera di giovanissimi, in molti casi minorenni.

Intorno alle 20.30 gli agenti del comandante Giuseppe Calcaterra hanno identificato e condotto al Comando di via San Giacomo sei minorenni coinvolti in una lite avvenuta in prossimità di via Cairoli. Una ragazzina è stata deferita alla Prfettura perché aveva 2 grammi di hashish. Dopo aver preso visione delle immagini delle telecamere, gli agenti hanno convocato al Comando i genitori. Tutti i minori sono stati ammoniti e invitati ad assumere dei comportamenti più responsabili. Nel frattempo però gli episodi degli ultimi giorni sono arrivati all’attenzione della politica. E se da un lato il sindaco Andrea Ceffa invita a non enfatizzare i comportamenti di quelli che non esita a definire "teppistelli da quattro soldi", dall’altro gli esponenti locali del Terzo polo annunciano per domenica un’iniziativa in piazza Ducale, dove sarà attivo dalle 9.30 alle 12 un punto d’incontro con i cittadini sulle criticità della città.

"È ormai evidente che i vigevanesi non si sentono più sicuri – sostengono Andrea Ramella (Azione) e Barbara Verza (Italia Viva) – La questione sicurezza è un tema cruciale. Saremo in piazza per raccogliere segnalazioni, lamentele e proposte". Verza in particolare è molto critica verso l’Amministrazione: "I locali chiusi, diverse zone poco illuminate, nessuno spazio aggregativo né politiche d’integrazione sono solo alcuni dei fattori che concorrono a creare insicurezza. Ci sono vuoti in città che devono essere riempiti, compito che spetta all’Amministrazione comunale".

U.Z.