"No al biodigestore a Arena Po: la Provincia dice di no"

La Provincia ha detto “no“ al biodigestore. Il diniego nei confronti della Padana Green Energy che aveva presentato la richiesta è arrivato perché la documentazione è stata ritenuta incompleta e sono scaduti i termini per presentare la fidejussione a Snam per il collegamento del nuovo impianto alla rete gas esistente. Dopo un anno di battaglie, incontri e raccolte di firme il comitato No al biodigestore ha raggiunto il proprio obiettivo. "Noi volevamo solo preservare il territorio per consegnarlo alle generazioni futuro come ci era stato dato - ha detto il presidente Paolo Marconi pronto a sciogliere il comitato dopo aver informato tutti i cittadini - e non siamo stati soli in questa battaglia. In tanti ci hanno sostenuti, dal presidente della Provincia ai sindaci di Castel San Giovanni, Zenevredo, Stradella e Bosnasco". M.M.