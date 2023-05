Nell’auto con un etto di cocaina Scatta l’arresto per una coppia

Due arresti per spaccio e un terzo in esecuzione di un ordine di carcerazione. Sono stati eseguiti dalla polizia nei giorni scorsi, resi noti ieri dalla Questura di Pavia. Nel primo dei due distinti episodi, una pattuglia della Volante aveva fermato per un normale controllo stradale un’auto con a bordo un uomo al volante senza documenti, portato in Questura per l’identificazione insieme alla donna che viaggiava al suo fianco, entrambi poi arrestati per il possesso di 105 grammi di cocaina (hanno patteggiato un anno con sospensione condizionale della pena e 2mila euro di sanzione). Nel secondo caso è stato eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pavia lo scorso 17 marzo, con l’arresto della donna che deve scontare 1 anno, 8 mesi e 15 giorni, portata nella sezione femminile del carcere di Vigevano.