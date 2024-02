Nella Casa Cambiagio tre posti a disposizione

Casa Benedetta Cambiagio onlus mette a disposizione 3 posti per ragazzi tra i 18 e i 28 anni (compiuti) per il servizio civile 2024. L’impegno di una media di 25 ore su 5 o 6 giorni a settimana prevede un compenso mensile netto di 507.30 euro, per 12 mesi. È possibile candidarsi online entro il 15 febbraio alle 14. Casa Cambiagio, fondata nel 1826, ha sede in via San Giovanni in Borgo 7 e si occupa di accoglienza e accompagnamento verso una vita indipendente di bambine e giovani donne in situazione di disagio o abbandono. "La nostra comunità dunque integra o sostituisce temporaneamente la famiglia" spiega Paolo Bresciani, presidente di Casa Cambiagio onlus. Chi sceglierà di fare servizio civile si rapporterà con minori preadolescenti, adolescenti ma anche giovani madri con figli.