Nei Pronto soccorso due linee dedicate per l’Sos alla polizia

In caso di aggressioni o violenze il personale sanitario dei Pronto soccorso di Vigevano e Voghera potrà alzare il telefono e chiedere l’intervento immediato della polizia di Stato. Per potenziare le misure di sicurezza attive nei punti d’accesso ai presìdi ospedalieri dell’Asst di Pavia, dove alcuni hanno dato in escandescenze, è stata installata una linea telefonica dedicata tra i Pronto soccorso e gli uffici della polizia competenti.

La strategia è stata decisa al Tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto Francesca De Carlini (nella foto): forze dell’ordine e vertici di Asst hanno pensato di adottare la misura straordinaria. Grazie alla collaborazione tra gli uffici tecnici di Asst Pavia e della Questura sono stati attivati i due apparecchi che potranno essere utilizzati dal personale sanitario per richiedere l’intervento immediato della polizia. "La costante collaborazione tra Asst, Prefettura e Questura – fanno sapere da viale Indipendenza – ha realizzato un obiettivo concreto per la sicurezza di sanitari e pazienti".

M.M.