Un negozio storico, una cartoleria del centro, costretta ad abbassare la saracinesca per il lockdown e una famiglia che si ritrova a fare i conti con le bollette da pagare e la didattica a distanza finché la vita non ricomincia ed è proprio il più piccolo di casa, colui che ha sempre il cellulare in mano a invitare gli amici ad andare in cartoleria. Racconta gli ultimi mesi che abbiamo vissuto il video realizzato dal videomaker pavese Marco Rognoni, su incarico dell’assessorato al commercio del Comune di Pavia, e finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’opportunità di sostenere l’economia locale e il commercio di vicinato con apposite scelte di consumo. “Ricominciamo da noi” si intitola il video che da oggi verrà diffuso attraverso i canali social di palazzo Mezzabarba e in versione più corta da 30 secondi, anche sui pannelli delle pensiline degli autobus.

“Il video è stato realizzato alla fine dello scorso anno – ha spiegato l’assessore al commercio Roberta Marcone – quando prevedevamo un’imminente riapertura che poi non c’è stata. Ora speriamo che le attività commerciali non debbano più chiudere e cerchiamo di sensibilizzare i pavesi, ma non solo, sull’importanza che rivestono i negozi di vicinato anche come luoghi di aggregazione sociale”.

Dopo il lockdown molte attività del centro non hanno retto all’urto della crisi e non sono riuscite a riaprire. “Il pericolo è la desertificazione dei nostri centri storici – ha aggiunto il videomaker Marco Rognoni -, che perderebbero la loro identità senza negozi. Per questo motivo, prima di fare un acquisto online, pensiamoci e cerchiamo di aiutare un’attività del centro”. “Il senso di tutto il lavoro – ha concluso il sindaco Fabrizio Fracassi – lo si vede sulla locandina dove c’è una piantina e sullo sfondo la città. Come la pianta germoglia e cresce anche Pavia deve ricominciare a vivere e può farlo soltanto se tutti, anche chi viene da fuori, diamo una mano acquistando nei nostri negozi”.